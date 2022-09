“Se non sai fare le orecchiette non ti puoi sposare”. Immaginate adesso di ascoltare questa frase in dialetto barese da un residente della città vecchia. Perché è proprio da qui che nasce questo detto. Più che un detto, si tratta di una antica tradizione. Proprio così, perché stiamo parlando di una usanza degli anni ’60 e ’70, quando una donna non era degna di raggiungere l’altare, se non portava con sé in dote “l’arte delle orecchiette”.

A raccontarlo Michele Fanelli, cultore delle tradizioni popolari della città di Bari, nonché presidente del circolo Acli ‘E.N. Dalfino’: “Erano le suocere a decidere se potevi sposare il proprio figlio. ‘Prima impari a fare le orecchiette, e dopo sposi mio figlio. Altrimenti lo fai morire di fame’, si diceva”. Fanelli continua a raccontare gli aneddoti di Bari vecchia: “Tempo fa, l’arte delle orecchiette era tramandata di madre in figlia. Già da piccole le bambine erano sedute al tavoliere per acquisire il movimento della mano. Sono tradizioni che noi nel nostro circolo cerchiamo di valorizzare”.

Da questa tradizione nasce appunto l’idea del “corso per imparare l’arte delle orecchiette”. Parte lunedì 26 settembre, dura 4 giorni fino a giovedì 29 settembre. Con 2 ore al giorno dalle ore 18 alle ore 20 e “capirete come nascono le orecchiette – precisa Fanelli. In vista dell’arrivo di Natale imparerete anche a fare le cartellate. L’ultimo giorno si concluderà con una cena finale di orecchiette con sugo e braciole”.

“E’ un corso che facciamo da tempo – continua ancora- . Si impara come nascono le orecchiette dalla prima all’ultima fase, compreso l’impasto. Partecipano in parecchi. Nel corso dei 50-60 corsi che abbiamo fatto, hanno partecipato anche gli uomini, che imparano in fretta. Ci sono giovani e anziani. Partecipano anche le future spose. Alcune di loro hanno ricevuto in regalo il corso dalle amiche di sempre. Come vedete si ritorna sempre al passato”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.