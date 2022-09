Incidente mortale la scorsa notte sulla strada provinciale che collega Leverano a Veglie, nel Leccese. Salvatore Musco, 47 anni di Veglie, è morto dopo aver perso il controllo della sua moto, una Ducati, schiantandosi su una rotatoria.

A chiamare i soccorsi alcuni automobilisti di passaggio. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto. Il personale del 118 non ha potuto fare nulla per salvare la vita a Musco. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri. Ne dà notizia l’Ansa.

