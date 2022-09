“Che sia un anno di studio ma anche di sorrisi, divertimento ed esperienze umane”. Antonio Decaro tramite le proprie pagine Facebook porge gli auguri di ai tutti gli studenti oggi rientrati a scuola. “Oggi – precisa il sindaco – tornano tra i banchi i nostri studenti e insieme a loro ricominciano le famiglie, i docenti, il personale scolastico e tutto il mondo della scuola a cui voglio fare gli auguri della città per un buon anno e dire un sincero grazie per quello che fate!”

“Per fortuna una cosa non porteremo con noi – ha precisato poi il sindaco – quella mascherina che ci ha nascosto il volto per tanto tempo. Speriamo di averla riposta nel cassetto per sempre”.

