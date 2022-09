Non c’è anno scolastico che non inizi senza polemiche. E il 2022 pare essere in linea con i precedenti. La questione si ripete: nelle scuole pubbliche non c’è personale. Mancano i bidelli, quando va bene. Molto spesso anche insegnanti e presidi. Il tutto si traduce con rocambolesche avventure da parte di genitori e di chi, come i dirigenti, subisce i ritardi dettati direttamente dall’alto.

E allora, oggi primo giorno di scuola succede che in molti istituti si inizi con orari ridotti. In altre parole: fuori alle 12 e 15 anziché alle 13 e 45. C’è anche chi entra alle 11 per uscire alle 13. Difficilissimo da gestire per le tantissime mamme lavoratrici che hanno un solo figlio. Impossibile se di figli ne hanno due. Se per esempio il primogenito è a scuola e il secondogenito all’asilo, allora, non resta che appellarsi a qualche santo. “Vorrei capire perché – scrive un’utente su Facebook – io che ho ripreso a lavorare ad agosto, devo subire il ritardo di un Provveditorato agli studi che non ha ancora provveduto all’assunzione di collaboratori scolastici il 12 settembre e, a seguire, dovrò subire la chiusura per elezioni in un Paese dove ci raccontano di voler offrire migliori garanzie alle madri lavoratrici? Siamo stanche – conclude – stanche come categoria come generazione come persone”.

A quanto pare l’inizio non è dei migliori: già il prossimo 23 e 24 settembre è stato annunciato il primo sciopero dell’anno scolastico. Altre giornate in cui le mamme dovranno inventarsi come conciliare figli e lavoro. Il solito rebus tutto italiano.

