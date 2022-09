Comune di Bari, Ministero e Regione Puglia sono stati condannati a risarcire alla Sudfondi, società dei Matarrese in liquidazione, la somma di 8,7 milioni di euro a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 2001 ad oggi per la questione Punta Perotti.

I giudici della terza sezione della Corte d’Appello hanno ribaltato la sentenza con la quale nel 2014 il Tribunale di Bari aveva invece dato ragione a Comune, Regione e Ministero, rigettando all’epoca la domanda dei costruttori: costruttori che chiedevano un risarcimento di circa 540 milioni di euro. La tesi sostenuta dagli imprenditori era che i suoli di Punta Perotti erano edificabili e avevano quindi ottenuto il permesso a costruire, ma in realtà su quella fascia di lungomare non si poteva edificare. I costruttori avevano quindi richiesto l’accertamento delle responsabilità degli enti pubblici.

L’illegittimità della confisca dei palazzi di Punta Perotti era già stata dichiarata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha riconosciuto un risarcimento complessivo di 49 milioni di euro (37 alla sola Sud Fondi), già liquidati, per il mancato godimento dei suoli negli anni della confisca, dal 2001 al 2010. L’odierna sentenza, come sollecitato dalla società, riconosce che il risarcimento stabilito dalla Cedu non copriva tutti i danni, riguardando unicamente la illegittimità della confisca e non l’accertamento della responsabilità in capo alle amministrazioni che avevano rilasciato le concessioni edilizie e autorizzazioni che avevano dato il via libera ai cantieri, e quindi dispone un ulteriore ristoro per le spese sostenute per la progettazione, i costi pubblicitari, i pagamenti di Ici e oneri di urbanizzazione, gli oneri finanziari e parte dei costi di esecuzione dei lavori.

