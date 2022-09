Botta e risposta indiretto tra Giorgia Meloni e il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. La leader di Fratelli d’Italia non ha digerito alcune dichiarazioni di Emiliano che era al fianco del candidato di centrosinistra Enrico Letta in Puglia per il suo tour elettorale. Votare Fratelli d’Italia, secondo il presidente, significherebbe “votare per un partito che non ha profilo costituzionale rassicurante, perché di questo si tratta. È un partito che nasce nella dichiarata volontà di correggere gli errori del fascismo. La Meloni, ho visto i filmati, dice che Mussolini era un buon politico che ha fatto degli errori. Se non siete di questa idea e pensate che gli errori di Mussolini derivino da una impostazione politica sbagliata e contraria a quella della Costituzione repubblicana, non potete pensare che basti correggere gli errori di Mussolini per governare l’Italia”.

La risposta della Meloni non si è fatta attendere: “Mi sono molto innervosita, non mi interessano i detrattori ma c’è un limite a tutto. Mi imbatto in un video di una manifestazione del Pd alla quale c’era Letta plaudente con il governatore pugliese Emiliano, che dice parlando di noi ‘la Puglia sarà la Stalingrado d’Italia, qui non passeranno, devono sputare sangue’. Voglio sapere da Letta se questi si possono definire toni degni di una campagna elettorale in una democrazia». La replica di Giorgia Meloni è avvenuta durante il comizio in piazza del Duomo, a Milano. «Mi sono stufata dell’irresponsabilità che sto vedendo in questa classe politica – ha aggiunto – Se io smetto di far politica non hanno programmi per i prossimi 5 anni”.

Immediata la difesa anche dagli onorevoli di Fratelli d’Italia Raffaele Fitto e Marcello Gemmato: «Sputare sangue è un’espressione violenta e minacciosa che specialmente in politica non dovrebbe mai essere utilizzate. Da pugliesi non ci meravigliamo che queste parole le abbia utilizzate proprio Michele Emiliano, che ci ha abituati al suo linguaggio volgare e poco rispettoso, soprattutto nei confronti degli avversari. Quello che ci meraviglia è che il segretario del Pd Enrico Letta, invece che prendere subito le distanze da Emiliano al termine del suo intervento, lo abbia addirittura abbracciato». Infine, la stoccata di Fitto e Gemmato: «Se queste parole fossero state pronunciate da Giorgia Meloni, siamo certi che avremmo ascoltato un fiume di reazioni indignate con tantissimi commenti che avrebbero fatto riferimento all’immancabile linguaggio e comportamento fascista».

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.