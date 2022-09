Michele Emiliano si congratula con la nazionale italiana della pallavolo che torna campione del mondo 24 anni dopo l’ultimo successo.

In particolare il presidente si sofferma “sul pugliese di Squinzano Fefè De Giorgi che ha condotto la nazionale italiana di pallavolo sulla vetta del mondo, in una grande finale in Polonia contro la squadra di casa! Congratulazioni a lui e ai nostri ragazzi! Viva l’Italia!”