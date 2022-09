“Diario di una campagna elettorale in Puglia, faticosa ma piena di realtà professionali importanti. E di troppi problemi che le persone aspettano che vengano finalmente risolti. Intanto, vi faccio conoscere Giovinazzo. Città di mare, di opere d’arte, di cultura e di giovani con grandi speranze”. A scrivere un post su Facebook è Rita dalla Chiesa, candidata per Forza Italia. Ma tra le foto compare la città di Molfetta. “Certo è partita in automatico”, commenta la candidata a chi le fa notare l’errore. (foto Facebook)

