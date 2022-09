Sono 540mila e 794 gli alunni pugliesi che da questa mattina rientreranno in classe (in giorni diversi a seconda di quanto stabilito dalle scuole in virtù dell’autonomia): di questi 221mila e 170 nella sola provincia di Bari. Sarà un rientro libero da mascherine e dalla dad ma non dai soliti problemi: dalle cattedre occupate dai supplenti al personale Ata insufficiente.

Per quanto riguarda la situazione per la scuola a Bari e provincia, quest’anno sono stati immessi 6.018 dipendenti Ata di cui 3.739 collaboratori scolastici e 391 posti in deroga. Le immissioni in ruolo dei docenti sono invece state 152 per l’infanzia, 210 per la primaria, 286 per la secondaria di primo grado, 616 per la secondaria di secondo grado e 515 per il sostegno. Di tutte le nomine in ruolo però solo il 60 % circa è andato a buon fine. A causa di due motivazioni: la mancanza di aspiranti (soprattutto per materie più di “nicchia”) e la duplicazione dei nominativi (con aspiranti al ruolo inclusi in più graduatorie). Saranno 3.819 i docenti supplenti in provincia di Bari.

Resta il problema dello scarso personale Ata che sta creando difficoltà organizzative alle scuole del territorio, molte impossibilitate a fare partire i servizi di trasporto e della mensa proprio perché non hanno abbastanza collaboratori per garantire la necessaria sorveglianza o semplicemente per tenere aperti i plessi il pomeriggio. “Avevamo chiesto l’organico Covid anche per garantire quelle sanificazioni richieste dal Ministero – spiega Roberto Calienno, segretario regionale della Cisl Scuola Puglia – come faranno le scuole ora? Con questo contingente impossibile in alcuni casi garantire la sicurezza, figuriamoci le sanificazioni”.

Tendenzialmente, a parte alcuni casi sporadici come una scuola a Santo Spirito pronta a partire con la mensa già dal 19 settembre, i servizi di refezione e trasporto dovrebbero diventare operativi dal 3 ottobre. Il Comune ha avviato una serie di incontri con le scuole proprio per fare il punto della situazione. “Gli incontri servono – spiega l’assessore all’Istruzione, Paola Romano – proprio a capire quando partire con mense e trasporti. Purtroppo le scuole sono in profonda difficoltà e non hanno ancora organizzato tutto perché manca il personale. Soprattutto gli istituti con più plessi. Noi come Comune siamo invece pronti a partire da subito, ma devono essere i presidi a decidere”.

Questa mattina a portare il saluto dell’amministrazione agli studenti ci saranno il sindaco Antonio Decaro e l’assessore Paola Romano presso la scuola Carlo Levi, in via Babudri 5, nel rione Libertà.

