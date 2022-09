E’ suonata la campanella oggi in Puglia e alla spicciolata anche nel resto dello stivale. E’ settembre nel nostro paese il tempo del rientro a scuola, ma nel resto dell’Europa?

Nella maggior parte dei Paesi UE, le lezioni riprendono nelle prime settimane di settembre. Nonostante alcune differenze, i paesi di tutta Europa mostrano molte somiglianze riguardo alla struttura di anno scolastico. In 10 paesi inizia generalmente ad agosto. I paesi in cui la scuola inizia prima, sono Danimarca e Finlandia. In Germania, anche se c’è un inizio ufficiale il 1° agosto, in realtà le scuole nei diversi Länder iniziano tra il 5 agosto e l’11 settembre. Settembre è il mese scelto anche da Albania, Grecia, Portogallo e Spagna e anche in Bulgaria e Lussemburgo. A Malta, i bambini tornano a scuola alla fine di settembre. In Austria, Germania, Spagna, Italia, Paesi Bassi e Svizzera, l’inizio e la fine dell’anno scolastico variano in modo significativo a seconda delle regioni.

Numeri dei giorni di scuola – Il numero di giorni di scuola varia tra 157,5 giorni nell’istruzione primaria nei fiamminghi Comunità del Belgio e 200 giorni in Danimarca e in Italia. In circa la metà dei paesi si va a scuola tra i 170 e i 180 giorni; in 17 paesi, il numero varia tra 181 e 190 giorni. In generale, il numero di giorni di scuola è lo stesso nell’istruzione primaria e secondaria, ma ci sono alcune eccezioni, come ad esempio in Francia, Albania, Grecia, Romania e Serbia.

Le vacanze – Oltre alla pausa estiva, ci sono altri quattro periodi principali delle vacanze scolastiche in Europa: le vacanze autunnali, Natale e Capodanno, le vacanze invernali /di carnevale e la primavera / Pasqua vacanze. Ad eccezione delle vacanze di Natale / Capodanno, le altre pause scolastiche differiscono sia per lunghezza che per tempistica.

Poiché alcune di queste festività sono correlate a date di calendario flessibili (Carnevale e Pasqua), i loro tempi cambiano leggermente di anno in anno. Oltre a queste feste comuni, tutto i paesi offrono giorni aggiuntivi di ferie per occasioni pubbliche o religiose. A Natale, quasi tutti i paesi offrono due settimane di ferie; in alcuni paesi, la pausa è solo di una settimana (ad es. Slovenia e Serbia) e fino a tre settimane nel caso della Germania. Le vacanze di primavera / Pasqua durano una o due settimane nella maggior parte dei paesi.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.