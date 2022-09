A Bari sono spuntate già da questo week end le prime file dei genitori fuori dalle cartolerie per l’acquisto dei libri di testo. Il primo pensiero delle famiglie riguarda l’acquisto dei materiali scolastici. Ma oltre a zaini, astucci e diari, la spesa più onerosa riguarda l’acquisto dei libri di testo. Comprarli nuovi ogni anno comporta una spesa ingente per le famiglie, fino a 500 euro, soprattutto per quanto riguarda i libri delle scuole superiori. Si scende a 200 euro per le scuole medie.

Quest’anno, poi, ci si trova a fare i conti con il caro prezzi. Solo qualche giorno fa il Codacons ha stimato che le famiglie dovranno fare i conti con rincari del 7% per l’acquisto di astucci, diari, zaini, quaderni e penne. Spesa prevista: 588 euro a studente. A questo va aggiunto l’acquisto dei libri. Ma gli editori hanno assicurato “Il prezzo dei libri di testo è fissato a inizio d’anno e non può variare nel corso dell’anno stesso”.

Si notano tra le file parecchie mamme e papà con bustoni di libri usati. “Cerco di venderli – spiega un genitore – per recuperare qualcosa e comprare quelli di quest’anno. Per mia figlia di terza media la spesa totale per il nuovo è di 180 euro per 7 libri. Il libro di letteratura italiana costa all’incirca 32 euro e quello di matematica 28. La stessa spesa dell’anno scorso. Per l’usato spendo all’incirca la metà”.

Ma sono gli stessi titolari delle cartolerie che propongono l’usato. E spiegano: “Quest’anno c’è tanta richiesta per i libri già utilizzati, non solo da acquistare ma anche da vendere”. All’interno del negozio infatti sono accatastate buste piene di libri da visionare. E tantissime mamma all’interno dei negozi sono attente a sfogliare libri in modo da accaparrarsi l’usato migliore. Chi scegli il nuovo deve attendere in media 10 giorni dalla data dell’ordinazione. Un ordine che può essere effettuato però solo dopo un anticipo del 30% del valore totale della spesa.

Le famiglie quindi sono in condizioni di forte difficoltà e non riescono più a tenere il passo di un’inflazione in crescita costante. Pertanto la Regione ha riaperto il nuovo avviso regionale finalizzato alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e sussidi didattici dedicata agli studenti e alle studentesse a basso reddito delle istituzioni secondarie di 1° grado e 2° grado statali e paritarie presenti sul territorio regionale per l’anno scolastico 2022/2023.

Dalle ore 12.00 del prossimo 12 settembre e fino alle ore 12 di venerdì 30 settembre sarà possibile presentare la domanda per tutti gli studenti della Puglia il cui nucleo familiare presenta un Isee inferiore o pari a 10.632,94 euro. Questo nuovo bando nasce per rispondere alle richieste di numerose famiglie che non sono riuscite a presentare l’istanza nei termini previsti nel precedente avviso conclusosi lo scorso 29 luglio e che rischiavano, dunque, di rimanere fuori dalla misura regionale che supporta la frequenza alle attività scolastiche di migliaia di studenti a basso reddito.

L’istanza dovrà essere presentata unicamente per via telematica attraverso la piattaforma https://www.studioinpuglia.regione.puglia.it/ alla sezione ‘Libri di testo’.

