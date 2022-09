Affidata alla comunità del Bangladesh (con sede in via Quintino Sella 124) la manutenzione ordinaria della rotatoria in via Peucetia, con angolo via delle Medaglie d’Oro e via Divisione d’Aqui, a Japigia.

Le attività di cura della rotatoria, che si estende su una superficie complessiva di 1.985 metri quadrati, saranno gestite a spese dei richiedenti per un periodo di due anni, eventualmente rinnovabili. Tra gli interventi previsti, la tosatura del manto erboso, la potatura e sfrondatura di alberi e arbusti presenti, lo sfalcio delle erbe infestanti, il diserbo chimico e/o meccanico e la raccolta delle foglie.

La comunità del Bangladesh dovrà effettuare azioni di cura e pulizia dell’area almeno sei volte l’anno, e comunque secondo una frequenza necessaria a mantenere in ordine la rotatoria, nonché provvedere alla manutenzione dell’impianto di irrigazione.

L’amministrazione comunale, che si riserva la facoltà di revocare l’affidamento in ogni momento per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione o modifica dello spazio, per mancata ottemperanza al progetto di sistemazione o al programma di manutenzione, non dovrà corrispondere alcun indennizzo ai richiedenti alla scadenza del periodo di affidamento. L’affidatario, che potrà recedere dalla convenzione prima della scadenza del contratto previa comunicazione scritta, potrà apporre a proprie spese una targa di descrizione delle attività o di ringraziamento nello spazio assegnato.

