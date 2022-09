Gira da giorni sui social un “post truffa”. E’ pubblicizzato e condiviso tra gruppi di Bari, come in tutta Italia. Si tratta di una offerta Netflix a soli due euro al mese. A mettere in guardia i consumatori Marcovalerio Cervellini, commissario capo della Polizia di Stato e responsabile relazioni esterne e comunicazione della Polizia Postale e delle Comunicazioni.

“Occhio alle truffe – precisa Cervellini tramite il suo profilo social – . Nei gruppi Facebook viene pubblicato questo post. Ovviamente si tratta di una truffa al solo scopo di sottrarre dati personali. Anche in questo caso il consiglio è quello di non cliccare il link allegato, e ancor meno procedere con le indicazioni elencate”.

