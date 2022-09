Caos nella zona del cimitero, in particolare in via Scopelliti e in via Tommaso Fiore. Con la ripresa del lavoro in presenza, i dipendenti delle aziende presenti in zona stanno parcheggiando un po’ ovunque, in particolare nell’area di via Scopelliti (dove il Comune realizzerà un park and ride). Il problema è che senza alcun controllo, capita che le auto si ritrovino bloccate da qualche altro automobilista che parcheggia nell’unica “via di fuga”. “E’ un problema – spiega Simone Cellamare, residente – perché molte persone rimangono bloccate per ore”. Senza considerare che metà di quell’area parcheggio è transennata da un cantiere privato infinito. “Abbiamo anche inviato una interrogazione al Comune insieme al consigliere Michele Picaro – continua – per capire perché quel cantiere è stato allestito, ma i lavori non sono mai partiti e i divieti sono scaduti ad agosto”.

La zona è soffocata dal parcheggio selvaggio. Le auto vengono lasciate ovunque su via Tommaso Fiore, anche sugli scivoli per disabili o sulle strisce. Per una famiglia con un passeggino o per un disabile è impossibile percorrere marciapiedi o attraversare in sicurezza.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.