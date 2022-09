L’Università degli studi di Bari ha reintrodotto quattro corsi di laurea nell’anno accademico

2022/23. I quattro percorsi, tutti appartenenti alle professioni sanitarie sono Ortottista, Tecnico Audiometrista, Tecnico di Neurofisiopatologia e Igienista dentale. I percorsi accademici erano stati interrotti per via del Coronavirus che aveva imposto alla struttura universitaria spazi molto più ampi in cui tenere le lezioni, costringendo dunque l’amministrazione a razionalizzare le aule.

Per il prossimo anno accademico, invece, i quattro percorsi sono stati ripristinati. Nel caso del corso di laurea per Igienista dentale si tratta della prima Scuola universitaria attivata in

Italia dal 1978. Il test per chiunque vorrà svolgere le attività che fanno parte della macro area delle professioni sanitarie si terrà il prossimo 15 settembre.

