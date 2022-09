Controlli dei carabinieri nei primi dieci giorni di settembre in città : 300 le persone identificate, 8 gli arresti per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, 3 denunce in stato di libertà e sequestro di droga.

In particolare in strada Calvani un 43 enne del luogo è stato sorpreso con circa 90 grammi di cocaina, 760 grammi di hashish e oltre 1.200 euro in contanti; in piazza Umberto I, un extracomunitario di 54 anni con circa 7 grammi di eroina e 1.090 euro ritenuti provento dell’illecita attività; in via Cognetti, strada della movida barese, è stato controllato un 29enne extracomunitario e trovato in possesso di circa 7 grammi di hashish, 3 di cocaina, 1 g di eroina e 0,12 g di marijuana.

Anche in diverse strade cittadine, a bordo delle rispettive autovetture, sono stati sorpresi 3 baresi (un 22enne, un 50enne e un 29enne) rei di consegnare droga a domicilio e in possesso di circa 90 g di cocaina occultati in doppi fondi e 1205 euro in contanti provento dell’illecita attività. Mentre un 26enne e un 18enne baresi sorpresi a detenere, presso le proprie abitazioni, complessivamente 120 g di cocaina, 128 g di hashish, 18 g di marijuana, 60 g di sostanza da taglio e 1.098 € in contanti.

Nonché, in piazza Umberto I, i Carabinieri hanno deferito in stato di libertà uno straniero per porto ingiustificato di un coltello a serramanico e, a Bari Vecchia, un 25enne per spaccio e detenzione di droga e un 52enne per concorso in detenzione di droga. Inoltre, sono stati segnalati alla Prefettura 4 assuntori di droga, mentre le attività di ispezione dei luoghi hanno consentito di rinvenire e sequestrare a carico di ignoti, occultati nei giardini di Piazza Umberto I, circa 11 g di hashish suddivisi in dosi.

