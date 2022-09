L’ospedale Dimiccoli di Barletta è in sicurezza. Dopo l’incendio del tardo pomeriggio di ieri che ha interessato la piastra esterna dedicata in epoca Covid alla gestione dei pazienti di Rianimazione, nella mattinata di oggi la Direzione Generale, la Direzione di Presidio e i tecnici, coadiuvati dalla Polizia e dai Vigili del Fuoco, hanno effettuato sopralluoghi in tutte le aree del presidio ospedaliero.

Tutti i reparti sono operativi: restano sospese solo le attività nella unità operativa di Anestesia e Rianimazione e nelle sale operatorie, le aree più adiacenti alla zona interessata dall’incidente. Sono stati già attivati i percorsi per lo spostamento in altri ospedali della Asl dei pazienti più critici che necessitano di interventi chirurgici.

“Siamo intervenuti tempestivamente – dichiara Emanuele Tatò, Direttore Sanitario dell’Ospedale Dimiccoli – il Pronto Soccorso ieri sera ha ospitato i pazienti della rianimazione e della Gastroenterologia. Le attività di assistenza sui pazienti presenti in Pronto Soccorso non sono state mai interrotte anche grazie alla possibilità di utilizzare apparecchiature radiologiche in loco. Siamo ora concentrati sulle operazioni di ripristino delle sale operatorie e della Rianimazione”.

