Quattro feriti di cui uno in codice rosso. E’ questo il bilancio di un incidente stradale che si è verificato sulla strada provinciale Adelfia – Acquaviva delle Fonti. Per cause ancora in corso di accertamento una Fiat Panda è finita in un fondo agricolo ribaltata dopo essersi scontrata con una Fiat Punto rimasta dopo lo schianto sulla carreggiata.

Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 di Sammichele di Bari e un’auto Medica di Acquaviva. Sarà compito della Polizia Locale di Adelfia e dei Carabinieri accertare la vera causa del sinistro.

