Il progetto del park and ride e park and train da 1500 posti auto a nord di Bari, all’altezza del canale di Lamasinata, a San Girolamo, compie un nuovo passo avanti. La giunta comunale ha approvato la delibera della ripartizione urbanistica con la quale si appone il vincolo preordinato all’esproprio per l’area che sarà interessata dal primo lotto di lavori per la realizzazione del parcheggio interscambio in corrispondenza della futura fermata Lamasinata. Una delibera che dovrà passare dal via libera del Consiglio comunale e che permetterà quindi di sbloccare le procedure per la realizzazione del mega parcheggio da 1500 posti.

L’opera sarà realizzata a ridosso del canalone. Prevista anche la costruzione di un sottopasso di collegamento tra le due infrastrutture per permettere ai passeggeri di prendere indifferentemente i treni della Bari Nord e di Rfi. Il progetto da dieci milioni di euro si divide in due parti: la prima, quella approvata ieri in giunta (che autorizza quindi Ferrotramviaria ad avviare gli espropri e dà il via libera alla variante urbanistica che modifica la destinazione d’uso dei suoli in base ai futuri scenari di viabilità e parcheggio), e la seconda che prevede anche la realizzazione di un terminal bus e di una rotatoria ad angolo con via Napoli.

Il parcheggio sarà collegato con due sistemi di trasporto pubblico urbano: una delle quattro linee del Brt, il bus rapid transit, finanziato con fondi Pnrr e una circolare per San Girolamo.

