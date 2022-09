Protestano i comitati di sinistra per la mancata assegnazione di una piazza vicino alla chiesa di San Ferdinando per manifestare contro Giorgia Meloni che sarà a Bari per un comizio elettorale sabato 17 settembre.

“Dopo un giorno e mezzo di contrattazioni – si legge in una nota firmata da Cambiare Rotta, Osa, Usb, Unione Popolare, Potere al Popolo ed ex caserma liberata – ci sono state negate tutte le possibili e accettabili piazze, proponendo come alternativa la possibilità di contromanifestare lontanissimi da dove si sarebbe trovata Giorgia Meloni, facendo di conseguenza perdere tutto il senso della protesta. Come antifascisti e antifasciste della città di Bari ci sentiamo in dovere di denunciare questo evidente restringimento dell’agibilità democratica e antifascista, opponendoci a questa forma di censura”.

