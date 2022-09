Bari, la doppia vita del parco Rossani: sportivi e famiglie, ma anche vandali e panchine distrutte

Il parco Rossani sembra godere di una doppia vita. La prima è quella vissuta dagli sportivi e delle famiglie con bambini. La seconda, sicuramente la meno bella, è quella dei ragazzi (alcuni purtroppo vandali), che la frequentano.

Passeggiando per l’ex caserma, soprattutto la mattina, si possono incontrare nonni con bambini mano nella mano. Ma anche gente dedita allo sport che utilizza gli attrezzi messi a disposizione dall’amministrazione comunale. Alcuni fanno jogging. C’è chi legge libri, chi porta a spasso il cane.

Ad una prima vista, magari anche distratta, sembra quindi che tutto sia in ordine. I cestini dei rifiuti sono puliti, cosi come le stradine. Facendo un giro per il parco, invece, con un occhio ben più attento, si possono notare tutti i suoi difetti. Non passano infatti sicuramente inosservate le panchine vandalizzate. Nella zona dei giochi per i bambini, problemi sulla pavimentazione anti trauma: ogni mattonella si è già distanziata dall’altra.

Non è proprio tutto oro quel che luccica. Purtroppo il parco è agli onori della cronaca per i continui atti vandalici che sono ormai all’ordine del giorno. La partenza per il parco nell’ex Rossani a metà marzo infatti non è stata delle migliori: tantissimi gli episodi di aggressioni registrati a pochi mesi dalla sua apertura, tanto da essere stato necessario chiedere l’aiuto della Prefettura per assicurare maggiore controllo sul territorio. Non sono mancati anche atti omofobi.

All’ingresso quindi si nota un’auto della polizia locale. Ma monta ogni giorno l’insoddisfazione dei baresi. Infatti, come spiega una cittadina che frequenta spesso il parco: “E’ un problema di presidi di polizia locale e forze dell’ordine che devono essere garantiti. Il Comune ha messo telecamere: ma stranamente non è stato ancora individuato nessuno responsabile dei continui atti vandalici all’interno di una area, che dovrebbe essere un posto sicuro per tutti noi”.

