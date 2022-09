Luciana Ranieri potrebbe essere stata istigata al suicidio. Con questa motivazione il giudice Rossana De Cristofaro ha riaperto il caso dell’estetista 36enne di Palo del Colle, che la mattina del 10 novembre 2021 è stata trovata impiccata nella sua abitazione. La Procura aveva chiesto l’archiviazione ma l’ostinazione dei familiari della donna – assistiti dall’avvocato Roberto Loizzo – ha spinto a disporre ulteriori indagini. A finire nel registro degli indagati, c’è l’ex marito di Luciana.

Mai per un attimo la famiglia di Luciana si è rassegnata all’idea che una donna e mamma di due bambini potesse essersi tolta la vita. L’ipotesi da verificare – quindi – è che sia stata indotta a farla finita a causa di un rapporto complicato con il suo ex compagno. Per approfondire lo stato d’animo di Luciana, è stato disposto l’ascolto di alcuni testimoni e il controllo del cellulare della vittima, sotto sequestro dal giorno del ritrovamento del corpo senza vita della donna, ma mai sottoposto ad analisi dagli investigatori.

“Questo – commenta Tonia sorella di Luciana – è il primo passo per restituirci la verità sulla morte di mia sorella. Combatteremo sino in fondo affinché si faccia luce su quanto realmente accaduto”.

