L’imprenditore Pino Pulito, esponente politico di Martina Franca, ieri sera è stato investito da un Suv Mercedes che avrebbe sbagliato manovra travolgendolo mentre si trovava su un marciapiede davanti a un comitato elettorale. Schiacciato contro il muro dal pesante veicolo, Pulito è stato prima soccorso da conoscenti presenti sul posto e poi trasportato dal 118 all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto dove gli state riscontrate alcune fratture ed è stata stabilizzata una emorragia interna.

E’ stato anche operato al bacino e non sarebbe in pericolo di vita. La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia locale e dei carabinieri. Il conducente del Suv, che era parcheggiato di fronte, secondo una prima ricostruzione avrebbe sbagliato manovra investendo Pulito, in quel momento fermo sul marciapiede. Pulito in passato è stato dirigente della struttura sanitaria Villa Bianca, è stato più volte consigliere comunale e candidato.

