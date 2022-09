In occasione della SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE che si svolge dal 16 al 22 Settembre il CUB (Ciclisti Urbani Baresi) con la collaborazione della delegazione FAI (Fondo Ambiente Italiano) di Bari, del Sacrario Caduti d’Oltremare e del Gruppo Storico dei Bersaglieri in Bicicletta, il paleontologo Sergio Chiaffarata ed il Patrocinio del Comune di Bari, andrà alla scoperta dei luoghi storici e culturali della città usando come mezzo di trasporto esclusivamente mezzi ecologici.

PROGRAMMA:

➢ VENERDÌ 16: Visita alla casa di Nicolò Piccinni (è previsto un contributo libero con quota

minima di 3 euro da effettuare al FAI al raggiungimento del sito), raduno c/o Piazza

Diaz sulla rotonda in corrispondenza dell’Albergo delle Nazioni ore 16,50 con partenza ore 17,00, si imboccherà la ciclabile del Lungomare verso il Teatro Margherita per entrare nel Borgo Antico da piazza del Ferrarese e di qui raggiungere il sito e gli amici del FAI..

➢ SABATO 17: Visita al Sacrario Caduti d’Oltremare, raduno ore 9,50 con partenza ore 10 c/o piazza Diaz sulla rotonda in corrispondenza dell’Albergo delle Nazioni, da qui in compagnia del Gruppo Storico dei Bersaglieri in Bicicletta percorrendo la ciclabile del lungomare raggiungeremo il sottopasso della stazione di Bari Parco Sud per ritrovarci su via Gentile e pochi metri ancora, qui massima prudenza, arriveremo ai cancelli del sacrario dove saremo accolti dallo staff del Magg. Cosimo Delibero, attuale direttore del Sacrario, che ci illustrerà la storia e l’importanza di un tale luogo nella nostra città. Essendo un luogo sacro si richiede ai partecipanti il massimo rispetto, prima di varcare i cancelli silenzieremo i cellulari e attraverseremo il parco a piedi fino al luogo designato a lasciare le biciclette, cerchiamo di avere anche un abbigliamento sobrio.

➢ DOMENICA 18: Visita all’Ipogeo della Casa Rossa, raduno ore 16,50 con partenza ore

17,00 c/o l’ingresso del Parco Rossani ingresso lato Extramurale Capruzzi, dopo aver raggiunto con la massima prudenza l’inizio della pista ciclabile di Viale Unità d’Italia, la stessa sarà percorsa per intero e proseguiremo sulla ciclabile di via Giuseppe di Vittorio per raggiungere la Casa Rossa su via Omodeo attraversando via Salvemini, lì saremo accolti dal paleontologo Sergio Chiaffarata che ci farà da guida all’interno dell’Ipogeo.

➢ DA LUNEDÌ 19 A GIOVEDÌ 22: Scopriamo la nostra città guardandola da una prospettiva diversa, raduno ogni giorno alle ore 17,20 con partenza 17,30 circa su piazza Diaz sulla rotonda in corrispondenza dell’Albergo delle Nazioni, da lì percorrendo la ciclabile del Lungomare e del Corso e le vie ZONA 30 limitrofe grazie agli amici del FAI andremo alla scoperta della nostra città che per mezzo della tecnologia dei nostri telefonini ci permetteranno di scoprire Bari quasi come una caccia al tesoro. Per queste ultime uscite si prega di chiedere conferma dell’orario di raduno all’organizzazione verso le 17 perché l’orario potrebbe subire variazioni al 350 5053128.

