Giovedì 15 settembre, presso l’Aeroporto Militare di Bari Palese, si è svolta la cerimonia del cambio di comando del Quartier Generale del Comando Scuole A.M./3^ Regione Aerea, tra il Colonnello Maurizio Ortenzi, comandante uscente, ed il Colonnello Salvatore Lombardi, comandante subentrante. L’evento, presieduto dal Generale di Brigata Romeo Paternò, Vice Comandante del Comando Scuole A.M./3ª Regione Aerea di Bari, si è svolto alla presenza di numerose Autorità religiose, civili e militari e di tutto il personale del Quartier Generale.

Il Colonnello Ortenzi, dopo aver ringraziato le numerose autorità e gli ospiti intervenuti, ha ripercorso le tappe fondamentali del suo periodo di comando sottolineando come il “Quartier Generale del Comando Scuole A.M./3^ Regione Aerea sia uno dei Reparti più complessi della Forza Armata, che ha saputo affrontare con generosità tutte le sfide superandole in maniera egregia”. Il Colonnello Ortenzi rivolgendosi direttamente a tutto il personale ha dichiarato che “ovunque sarò nei miei prossimi incarichi non dimenticherò quello che voi uomini e donne del Quartier Generale mi avete insegnato, e soprattutto quello che mi avete donato in termini di crescita umana e professionale per questo motivo vi sono immensamente grato”.

Il Colonnello Lombardi, dopo aver ringraziato le superiori autorità per l’incarico affidatogli, durante il suo discorso d’insediamento, ha evidenziato di aver avuto, in questi giorni, la possibilità di “apprezzare il lavoro costante, ammirevole e silente di tutto il personale civile e militare” ed ha concluso affermando che “insieme riusciremo ad affrontare con serenità le innumerevoli sfide che ci attendono e a raggiungere obiettivi di assoluto rilievo, contribuendo al ‘volo verso il futuro’ della nostra Forza Armata… come recita il motto del Centenario dell’Aeronautica Militare che si celebrerà il prossimo anno”.

Il Generale di Brigata Romeo Paternò, ha ringraziato il Colonnello Ortenzi per il prezioso lavoro svolto dichiarando che “sotto la tua sapiente guida, in un momento reso particolarmente difficile dalla crisi pandemica; il Reparto ha conseguito in maniera efficiente ed efficace tutti gli obiettivi assegnati”. Poi, rinnovando al Colonnello Lombardi la propria fiducia e l’auspicio per le migliori fortune nel nuovo e delicato incarico ha concluso affermando “il mio plauso per gli eccellenti risultati conseguiti, frutto di passione, impegno e grande dedizione”.

Il Quartier Generale del Comando Scuole dell’Aeronautica Militare / 3^ Regione Aerea, ubicato presso l’Aeroporto Militare di Bari Palese, ha il compito di assicurare il supporto logistico-amministrativo e la sicurezza delle installazioni dello stesso Comando Scuole con sede a Bari e dei numerosi Enti e Reparti presenti sull’Aeroporto Militare di Bari Palese.

