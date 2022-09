E’ stata pubblicata questa mattina la determina con la quale la ripartizione Sviluppo economico revoca la concessione all’azienda che ha vinto il bando per la sistemazione di tre food truck a Pane e pomodoro. “A seguito di sopralluogo effettuato in data 14/09/2022 questo ufficio, coadiuvato dalla Ripartizione Polizia Municipale – si legge nella determina – ha accertato che sul sito è presente un solo food truck, constatando, altresì, che, al momento della verifica, l’attività in questione non risulta in esercizio in quanto non aperta al pubblico; nel medesimo sopralluogo del 14/09/2022 è stata constatata anche l’assenza degli altri due food truck previsti nella concessione”.

Da qui la decisione di fare decadere la concessione (che poteva invece durare fino al 26 novembre) e di intimare alla ditta di liberare le aree demaniali entro cinque giorni dal provvedimento.

