Domani, 16 settembre, sarà un giorno nero per i trasporti. Anche in Puglia, infatti, è in programma lo sciopero Amtab indetto da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferro. Nello specifico lo sciopero durerà 8 ore, con fasce di garanzia per il servizio durante la giornata.

Le fasce di orario garantite sono dalle ore 05:30 alle 08:29 e dalle ore 12:30 alle 15:29. Il personale di esercizio Tpl (conducenti, operatori di esercizio, verificatori titoli di viaggio, addetti esercizio) sciopererà dalle ore 08:30 alle ore 12:29 e dalle ore 15:30 alle ore 19:30. Per quanto riguarda il personale impianti fissi (uffici, officine, depositi, autorimesse e sosta) si asterranno dal lavoro le ultime 2 ore della prestazione lavorativa giornaliera.

Durante le ore di sciopero saranno assicurate alcune prestazioni minime indispensabili: centro operativo: 2 unità, numero verde: 1 unità, impianti di aree di sosta automatizzate: 1 unità per ogni impianto, squadra antincendio/emergenza: 1 unità e manutenzione e rimessaggio: 1 capo operatore, 2 operatori e 2 collaboratori di esercizio (conducenti di rimessa).

Intanto la commissione di garanzia sugli scioperi ha chiesto di ridurre da otto a quattro ore lo sciopero. “La Commissione – si legge – ha deliberato di rivolgere un forte appello al senso di responsabilità dei soggetti proclamanti, affinché contengano la durata dell’astensione riducendola a quattro ore, al fine di evitare un pregiudizio ulteriore ai diritti costituzionali dei cittadini utenti nella delicata fase di ripresa delle attività scolastiche, lavorative e produttive che segue la pausa estiva”.

