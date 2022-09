Continua a cambiare volto via Sparano, la via dello shopping per eccellenza, che diventa sempre più internazionale. I grandi marchi continuano infatti ad investire per assicurarsi la presenza nel salotto di Bari. Sulla via più centrale della città.

Non passano inosservati in questi giorni i lavori edili del marchio Zara. Al civico 122 infatti si fa spazio la catena spagnola, al posto di Oysho e Disney.

C’è una grande attesa quindi per l’arrivo di Zara uomo (mai stato presente in centro) e di Zara home (prima in via Argiro). Gli operai sono al lavoro per essere pronti ad una inaugurazione che dovrebbe essere prevista per fine mese.

Camminando su via Sparano è facile notare le vetrine rosa di Dodo, che sostituiscono quelle di un negozio di sigarette elettroniche. Il negozio di gioielli era aperto prima in via Andrea da Bari. Ma ancora, al civico 54 O bag store, negozio di borse alla moda, lascia spazio a Patrizia Pepe hub, un laboratorio che combina moda, arte, musica e visual design.

In via Sparano 48 ha invece investito Subdued, un marchio di Roma di abbigliamento per ragazze tra i 14 e i 20 anni. Le vetrine che una volta ospitavano i tessuti di Pallante, pezzo di storia del commercio barese, ora sono invece occupate dal marchio Benetton.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.