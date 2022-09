“E’ venuto a mancare il commercio italiano. Ne danno il triste annuncio Enel Energia e gas. Il rito funebre sarà celebrato venerdì 16 settembre alle ore 9,30 presso il giardino della Chiesa Russa”. Cosi l’associazione La Formica annuncia l’evento che si terrà domani a Bari per manifestare contro il caro bollette con insegne spente e bollette simbolicamente bruciate. I costi triplicati, soprattutto al mittente di bar, ristoranti e supermercati, stanno mettendo in serie infatti difficoltà i commercianti.

“Sarà una carneficina – commenta Mimmo Tarantini, presidente dell’associazione La Formica e organizzatore dell’evento – e noi non ci fermeremo”. Da qui la decisione di mettere tutti insieme i commercianti di Carrassi: ” Spegneremo le insegne e le vetrine delle attività commerciali, in segno di protesta contro il caro bollette. Alla manifestazione per il momento parteciperanno corso Benedetto Croce e tutte le traverse, via Sturzo, via Giovanni XXIII, via Concilio Vaticano, viale Salandra, via Campione, via Giulio Petroni, via Pasubio, via Marconi e via Pavoncelli”. E non solo. Le vie del commercio di Carbonara, sotto il coordinamento di Mariella Abbinante, parteciperanno alla manifestazione.

“Questo è un tema sentito da tutta la città – prosegue Tarantini – tanti commercianti sono pronti a chiudere la saracinesca perché non ce la fanno più”. Alla manifestazione sono stati invitati anche il sindaco Antonio Decaro e l’assessore al commercio, Carla Palone. “Chiederemo loro di accompagnarci a Roma per far sentire le nostre ragioni. Che nessuno dimentichi – conclude – che spegnere le insegne delle attività commerciali significa spegnere una città.

