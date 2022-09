Visita a sorpresa di Giuseppe Conte a Bari Vecchia. L’ex premier ha fatto tappa nel capoluogo pugliese per il tour della campagna elettorale, in vista delle elezioni di domenica 25 settembre. “Non vi dovevano togliere dal governo”, dice una signora che vende le tipiche orecchiette fatte a mano, rivolgendosi al leader M5S durante la sua passeggiata nel centro storico. “Ci hanno tolto… Chi mi ha fatto cadere? Tutti cattivi”, risponde, scherzando, l’ex presidente del Consiglio. A un’altra signora preoccupata per i rincari delle bollette, Conte spiega: “Avete visto? Pensano ad aumentare gli stipendi dei manager pubblici, è una vergogna. Noi ci stiamo impegnando per voi, per calmierare il costo delle bollette”.

Il governatore pugliese Michele Emiliano ha detto ancora “è un presidente di Regione con cui ci sentiamo, c’è un rapporto trasparente. E’ rimasto dispiaciuto, lo ha dichiarato chiaramente, delle decisioni che hanno assunto i vertici del Pd. Per quanto riguarda le amministrazioni regionali noi abbiamo assunto un impegno, prima ancora che con Emiliano, con i cittadini pugliesi. E noi non vogliamo la testa dall’altra parte”. “E’ un impegno – ha proseguito – che portiamo avanti con l’obiettivo direi esclusivo di cercare di migliorare la qualità di vita dei cittadini pugliesi. Fino a quando ci saranno queste condizioni noi portiamo avanti questo rapporto con Emiliano in piena lealtà e trasparenza, come è nostra abitudine”.

