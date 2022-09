Il Sappe, sindacato autonomo polizia penitenziaria, ha presentato un esposto alla procura di Taranto per i continui episodi di violenza commessi dai moltissimi detenuti con problemi psichiatrici.

Come racconta il sindacato gli eventi diventano infatti sempre più “pericolosi e tragici”. Un detenuto ha cercato per esempio di impossessarsi di alcuni coltelli presenti in cucina che, avrebbe poi utilizzato contro agenti e detenuti. Fortunatamente i coltelli si trovavano chiusi in una cassetta blindata.

Un altro detenuto di origini calabresi di circa 40 anni, in attesa di giudizio per reati contro il patrimonio, ha appiccato il fuoco nella stanza ove era rinchiuso. Il denso fumo che si è subito propagato per l’intero reparto, ha messo in allarme ed impaurito i detenuti che hanno protestato energicamente.

ll sindacato chiede con “forza l’intervento della magistratura per verificare quale assistenza specialistica psichiatrica mette a disposizione l’Asl di Taranto per contenere e curare i detenuti”.

