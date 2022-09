Salta alla Camera la deroga al tetto di 240mila euro per gli stipendi dei dirigenti della pubblica amministrazione. La commissione Bilancio della Camera ha infatti approvato l’emendamento soppressivo – presentato dal governo – della norma introdotta ieri nel dl Aiuti bis dal Senato.

Una decisione arrivata dopo che in Senato era saltato il limite di 240mila euro di retribuzione massima per le figure apicali della pubblica amministrazione. Nel testo approvato a Palazzo Madama si leggeva che “al capo della Polizia, al comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, al comandante generale della Gdf, al capo del Dap, così come agli altri capi di Stato maggiore, nonché ai capi dipartimento ed al segretario generale della presidenza del Consiglio, ai capi dipartimento ed ai segretari generali dei ministeri è consentito, anche in deroga al tetto di 240 mila euro previsti per i manager pubblici, un trattamento economico accessorio”. Con l’emendamento proposto dal governo, il testo dovrà così tornare al Senato il 20 settembre.

La novità, accolta con forte disappunto dal premier Draghi, è stata giudicata inopportuna in un momento di crisi come quello attuale, con le famiglie alle prese coi maxi-rincari delle bollette, anche dal presidente della Repubblica Mattarella.

