Con l’inizio della scuola il traffico della città, soprattutto alle 8 e alle 13 del mattino, è di nuovo il tilt. E’ una storia che si ripete giornalmente nei pressi delle scuole di Bari ed è sempre la stessa nel corso degli anni: auto in doppia fila, qualche volta anche in terza. Autobus bloccati, lunghe code, clacson e liti tra automobilisti.

Il disordine è creato, soprattutto, dai genitori che accompagnano o vanno a prendere i propri figli da scuola. Alle auto delle mamme e dei papà si aggiungono poi quelle dei lavoratori. E’ un problema che riguarda tutte le scuole di Bari e che già diverse volte i cittadini hanno segnalato. La prassi: lasciare l’auto in doppia fila. Qualche volta il parcheggio, a spina di pesce, è in terza fila. Il problema rimane l’assenza di parcheggi o zone di sosta che potrebbero tamponare i disordini.

Monta, quindi, già dai primi giorni di scuola la rabbia dei cittadini che ogni anno non vedono una soluzione o un intervento dell’amministrazione comunale. Così una mamma del San Paolo ci spiega come nei pressi del plesso ‘Cirielli’ della Falcone Borsellino “non c’ è mai stato un vigile e in via Molise le auto sfrecciano con conseguente pericolo per i bambini. Lo stesso succede al plesso ‘Lopopolo’. Ma qui c’è la presenza del vigile, che comunque poco può fare per arginare il problema traffico”.

Dello stesso parere una mamma di San Girolamo: “Qui – ci spiega – si formano sempre lunghe code. C’è infatti una unica strada, appunto strada san Girolamo, dove affacciano due scuole con centinaia di bambini. Oltre ad esserci un asilo in una traversa. Ovviamente c’è difficoltà di parcheggio. I vigili ci sono, ma non sempre”.

Stessi problemi anche alla San Filippo Neri con auto in seconda fila che impediscono il transito normale delle auto. “A Modugno – tuona un’altra mamma- di fronte ad un complesso di scuole (materna, elementari, medie) ogni giorno è caos assoluto. Quando ci sono i vigili è ancora peggio. La maleducazione e l’arroganza di alcuni genitori è indescrivibile”.

C’è chi parla di “apoteosi” quando si transita nei pressi di viale Einaudi con l’ingresso della scuola media ‘Michelangelo’ o nei pressi di via Scipione l’Africano con l’istituto ‘Preziosissimo sangue’.

Lo stesso vale per l’istituto Margherita con corso Benedetto Croce che rimane letteralmente paralizzato. Da non sottovalutare il parcheggio selvaggio nel rione San Pasquale, in particolare nelle vicinanze del convitto Cirillo, tra via Pisacane, via Cirillo, via Postiglione, via Maria Cristina di Savoia, incluso il marciapiede pedonale di largo Cirillo.

“In via Re David poi è pura follia, spiega un papà di Carrassi – Tra il Politecnico, il Panetti, la Re David, il De Lilla e la Laterza la situazione è veramente fuori controllo. Non so se si tratta della maleducazione della gente. Ma io qui vedo auto parcheggiate in tripla fila, anche sulle strisce pedonali, come se fosse normale”.

