Gli hanno puntato la pistola sulla fronte intimandogli di farsi consegnare ciò che aveva, soldi, chiavi e documenti. Attimi di terrore ieri sera in via Brigata Regina, nel rione Libertà. Un giovane è stato fermato mentre era in sella sulla sua moto da due giovani che a volto scoperto lo hanno minacciato con una pistola. I due gli hanno rubato anche la moto. Il giovane ha presentato denuncia ai carabinieri.

