L’aumento delle bollette sta mettendo letteralmente in ginocchio le attività commerciali. C’è quindi qualcuno che arriva al punto di prendere decisioni drastiche: non pagare più le tasse per far fronte all’aumento del costo dell’energia. A scegliere questa strada il titolare di un panificio di Carbonara. La bolletta del suo negozio è infatti salita dai 2.000 euro di agosto 2021 agli 8.000 di quest’anno. A luglio era di circa 7.000 euro contro i 2.300 dello scorso anno.

Il panettiere scrive esasperato e fa sapere tramite le proprie pagine social: “Diventerò un evasore”. In particolare precisa: “Altro balzo in avanti della corrente, il kilowattora ha raggiunto lo stratosferico costo di 61 cent. Cosa fare? Ebbene si: abbiamo deciso di fare gli evasori per necessità. Quindi stop al pagamento delle tasse, salvaguardando i contributi dei dipendenti”.

Il titolare inoltre chiarisce: “O paghiamo la tasse o paghiamo la corrente, abbiamo deciso la seconda opzione, perché ormai è una lotta alla sopravvivenza”. Il panettiere rassicura però i propri clienti: “Nessun ritocco ai prezzi verrà effettuato”. Il panificio aderisce tra l’altro all’iniziativa ‘Bollette in vetrina’.

