Sono partiti questa notte i lavori per il rifacimento dell’asfalto in via Piccinni. Continuano gli interventi di manutenzione del manto stradale in programma nei quartieri della città.

“Sono ricominciati i lavori di manutenzione stradale sulle vie della città con il progetto regionale stradaxstrada, commenta Antonio Decaro. In queste ore stanno procedendo con la scarifica di via Piccinni. L’intervento andrà avanti per almeno 4 giorni e poi i lavori si sposteranno su via Capruzzi. Stiamo intervenendo sugli itinerari di scorrimento – prosegue – attraversati dagli autobus. Subito dopo partiranno gli altri interventi del Municipio I in via Oberdan, Viale Japigia, Via Gentile, Via Pitagora e Via Dogali. Nei prossimi giorni si procederà con gli accordi quadro di tutti gli altri municipi”.

