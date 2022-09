L’ennesima razzia nel mercato all’interno dell’ex Manifattura dei tabacchi. L’ennesimo sfregio agli ambulanti in un quartiere dove l’emergenza sociale si tocca ogni giorno. Gli ambulanti sono stanchi. Qualcuno è pronto ad abbassare la saracinesca e a restare a casa. Le bocche sono chiuse ma la rabbia è tanta. Le luci al Libertà continuano a essere spente. I commercianti abbassano le saracinesche e lentamente il quartiere muore.

“Il passeggio non esiste in queste strade. La gente ha paura, borbotta un altro residente. Questo è solo il quartiere delle passeggiate elettorali”. Il coprifuoco scatta anche prima delle 20. E poi tra fuochi d’artificio e rumori di scooter che sfrecciano anche dove non possono, si va a dormire. Con la certezza che il domani nel quartiere Libertà è sempre uguale a ieri.

