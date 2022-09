E’ un 46enne di San Vito dei Normanni (Brindisi) l’operaio ferito questa mattina a Brindisi a cui è stato amputato il braccio sinistro dopo un incidente sul lavoro avvenuto all’interno dell’impianto S.e.m.e.s. L’ uomo è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di ortopedia del ‘Perrino’ di Brindisi. Secondo una prima ricostruzione dei fatti il braccio del 46enne è rimasto incastrato nei meccanismi di un mezzo meccanico, con l’operaio che sarebbe riuscito con l’altro braccio a spegnere il macchinario, prima del soccorso di alcuni colleghi. Sul posto per gli accertamenti anche i tecnici dello Spesal, con la Procura di Brindisi che ha aperto un’inchiesta per accertare quanto avvenuto.

