Dopo la prestazione convincente di Cosenza culminata con i tre punti, il Bari è atteso da una nuova trasferta. Questa volta i biancorossi di Michele Mignani sono attesi dal test in terra sarda contro il Cagliari di Fabio Liverani. La vigilia del match è affidata come di consueto alle parole del mister.

“La sfida per noi è stimolante – esordisce Mignani – contro una squadra che fino all’anno scorso era in Serie A. Il Cagliari è una delle squadre più forti, se non la più forte, del nostro campionato. Dobbiamo fare una grande partita altrimenti sarà molto complicato”.

Il Bari arriva al test sardo con 9 punti in classifica, frutto di 2 vittorie e 3 pareggi in 5 partite. Il Cagliari, attualmente al terzo posto, registra 10 punti ed una sola sconfitta, quella di misura per 1-0 rimediata contro la Spal.

Buone notizie anche dall’infermeria, Maita sta bruciando le tappe per rientrare dall’infortunio e potrebbe già essere a disposizione domani.

“Mattia ha fatto un percorso di guarigione per il suo problema – dice il mister – ma si è sempre allenato. Sono due giorni che è tornato in gruppo e abbiamo ritrovato il giocatore che avevamo lasciato. Se non ci sono intoppi sarà disponibile per la partita di Cagliari”.

Il mister spende due parole anche su Salcedo. Il giovane attaccante in prestito dall’Inter è subentrato negli ultimi due incontri andando vicino al gol in entrambe le occasioni.

“Salcedo è un giocatore completo – spiega Mignani – ha qualità nello stretto e in campo aperto. Può fare la prima punta, la seconda punta e la punta esterna e secondo me anche il trequartista. In settimana ha avuto un piccolo fastidio fisico vedremo in questi giorni cosa fare”.

In chiusura il mister si concentra su ciò che il Bari dovrà portare a Cagliari per poter fare risultato.

“La squadra a Cosenza ha giocato bene gestendo la gara – conclude Mignani – tutto è migliorabile. A volte però trovi difronte avversari che non te lo permettono quindi non dipende solo da te. Ciò che dipende solo da noi è lo spirito, l’atteggiamento, la forza e il coraggio di pensare di non partire mai battuti e che in 95 minuti dobbiamo fare il massimo”.

Prossimo incontro dei biancorossi fissato per domani 17 settembre. Calcio d’inizio al ‘Domus’ (ex Sardegna Arena) previsto per le ore 14:00. (foto ssc bari)

