Prima una finta bara con il manifesto funebre questa mattina nel giardino della Chiesa Russa. Poi in serata le insegne spente. Cosi l’associazione La Formica e i commercianti del rione Carrassi hanno manifestato tutto il loro grido di allarme per il caro bollette che sta uccidendo il commercio barese.

“Sarà una carneficina – commenta Mimmo Tarantini, presidente dell’associazione La Formica e organizzatore dell’evento – e noi non ci fermeremo”. Da qui la decisione di mettere tutti insieme i commercianti di Carrassi: ”Abbiamo spento le insegne e le vetrine delle attività commerciali, in segno di protesta contro il caro bollette’. Alla manifestazione hanno partecipato alcune attività di corso Benedetto Croce e tutte le traverse, via Sturzo, via Giovanni XXIII, via Concilio Vaticano, viale Salandra, via Campione, via Giulio Petroni, via Pasubio, via Marconi e via Pavoncelli.

A Carbonara, sotto il coordinamento di Mariella Abbinante, i commercianti si sono dati appuntamento in piazza Umberto indossando vestiti scuri.

