La pioggia e il forte vento che da questa mattina si sono abbattuti nella zona ofantina della provincia di Barletta – Andria – Trani, hanno causato diversi danni, soprattutto nel centro termale di Margherita di Savoia. Nell’impianto produttivo delle saline è stata distrutta una struttura metallica, un carro ponte utilizzato nel del sito per scaricare il sale che viene trasferito attraverso i nastri trasportatori sui carrelli e poi raccolto in montagnole.

Travolta da pioggia e vento, la struttura si è accasciata su uno dei cumuli di sale. Non ci sono stati feriti. Ulteriori danni si sono registrati in città: le strade si sono allagate e gli ambulanti presenti per la festa patronale della Addolorata hanno dovuto smontare le bancarelle.

Problemi anche alle Tremiti. Salpata dal porto di Termoli con 163 passeggeri a bordo la motonave merci e passeggeri “Isola di Capraia” ma arrivata nel porticciolo di San Domino non è riuscita ad attraccare a causa del mare molto agitato. E così è stata costretta a rientrare nello scalo termolese. I turisti che avrebbero dovuto raggiungere l’isola dovranno attendere il pomeriggio, se non ci sarà il rinvio della corsa, per poter raggiungere le Diomedee. La motonave tornerà a salpare intorno alle 15.30 del pomeriggio per la seconda corsa della giornata.

Intanto la Protezione civile ha diramato fino a questa sera alle 20 l’allerta meteo gialla Per “precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati”. L’ allerta è stata disposta per sette zone della Puglia: ‘Gargano e Tremiti, Tavoliere e Bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle’, ‘Puglia Centrale Adriatica’, ‘Bacini del Lato e del Lenne’, ‘Puglia Centrale Bradanica’, ‘Basso Ofanto Puglia’, ‘Sub-Appennino Dauno’ e ‘Basso Fortore. (foto video facebook)

