“Speriamo che sia femmina”. E’ uno degli striscioni sollevati dal pubblico barese a sostegno di Giorgia Meloni durante il comizio in via Sparano. Frase che la leader di Fratelli d’Italia ha commentato dal palco dicendo: “bellissimo questo striscione”. Salutando la piazza si è detta “pronta a guidare il governo se voi lo deciderete. Un governo di persone libere, orgogliose che amano l’Italia”. Ma ha avvertito: “Non abbiamo ancora vinto niente, il 25 si decide, quindi si combatte fino alla fine, non vi distraete che quegli altri sono militari, il 25 a votare bisogna andarci”

