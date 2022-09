“Fra qualche giorno lascerò la casa al faro dopo 67 anni. Per me il faro è stato un luogo di lavoro molto speciale dove ho vissuto da ragazzo, dove ho visto crescere i miei due figli, dove ho creato una famiglia. Il silenzio è una di quelle cose che apprezzo del vivere in un faro, il suono del vento e il rumore delle onde fanno parte della mia vita”. Così Gaetano Serafino, il custode del faro dal 1987, andato in pensione, tra qualche giorno lascerà anche la sua “casa” al faro.

Ma le preziose mansioni, ereditate dal padre, non saranno svolte dai macchinari moderni ma trasmesse direttamente a quattro giovani: Luigi De Cesare, Cosimo Librando, Marco Catella e Gianluigi Zonno. La decisione è arrivata della Marina militare e in particolare della Marifari Taranto, che hanno affidato la manutenzione quotidiana alla passione di ex marinai congedati per motivi di salute per aiutare l’orientamento delle navi dirette al porto.

Il faro di San Cataldo dal 1869 aiuta i naviganti che si avvicinano alla costa: si erge per oltre 66 metri, è il quarto più alto d’Italia (dopo Genova, Vasto, Vieste) con i suoi 380 scalini e una lanterna con lampadina da mille watt. Presto partiranno anche i lavori di riqualificazione da 500mila euro per realizzare al suo interno due musei, il “Museo dei fari e delle torri costiere della Puglia” e il “Museo della radio”, in ricordo del primo collegamento radiotelegrafico via etere con il Montenegro, attraverso il mar Adriatico, realizzato il 3 agosto 1904 da Guglielmo Marconi dal faro di San Cataldo.

