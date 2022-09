Si è celebrato questa mattina nella pineta di San Francesco, contemporaneamente in tutto il mondo, il World Cleanup Day. Un evento che riunisce milioni di volontari desiderosi di manifestare la propria azione concreta contro l’inquinamento ambientale e l’inciviltà.

Nell’occasione, Retake Bari, insieme alle associazioni Residenti San Cataldo, Pattinatori di Bari, Scout CNGEI, Artesana, Lucidafollia, associazione Culturale IX Maggio, associazione Genitori Marconi, ai club Rotaract Bari e al Centro Servizi per le Famiglie San Paolo, ha dato appuntamento a volontari, residenti e a tutti i cittadini baresi per trascorrere una giornata insieme in nome del rispetto per l’ambiente. Nel corso della mattinata i volontari sono stati impegnati in attività di cleanup, artivismo, piantumazione e ludobus per i più piccoli.

