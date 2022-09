La Serie B arriva alla sesta giornata di campionato e mette in scena Cagliari-Bari. Primo tempo privo di vere emozioni fatta eccezione per l’occasione dei rossoblù nell’ultimo minuto di recupero sventata dalla difesa biancorossa. Secondo tempo similare al primo, ma il Bari passa al 77′ con il solito Cheddira. Cagliari vicinissimo al pari al 95′ quando Pavoletti di testa, manda sul palo. Ecco il racconto del match.

Nella sesta e ultima giornata di campionato prima della pausa nazionali, la Serie B fa scontrare Cagliari e Bari. Nella cornice dell’ex Sardegna Arena, denominata ora ‘Unipol Domus’ davanti a 14087 spettatori (302 di fede biancorossa) Mignani e i suoi cercano di bissare la vittoria della scorsa settimana.

Primo squillo del match è per i padroni di casa al 6′ minuto, dagli sviluppi di una punizione, Altare colpisce di testa ma la palla termina sul fondo. Prima mezz’ora di gioco che registra un Cagliari più propositivo ed un Bari attento in chiusura. Al 36′ ancora sugli sviluppi di una punizione, Altare gira verso Caprile che però è attento e blocca a terra. Allo scadere dei tre minuti di recupero, il Cagliari va vicinissimo al vantaggio ma una provvidenziale chiusura di Di Cesare evita il gol dei sardi, finiscono così i primi 45′ minuti di gioco.

Secondo tempo che segue le orme del primo. Il Cagliari resta più propositivo ed il Bari attento in difesa, cerca di colpire in contropiede. Al 60′ il Bari si divora un ottimo contropiede, Botta perde l’attimo e non riesce a sfruttare l’azione. Lo scarico per Cheddira porta ad un tiro alto sulla traversa.

Al 75′ ci prova il Cagliari con il neo entrato Deiola che dal limite manda alto sulla traversa. Bisogna attendere il 77′ per veder sbloccare la partita e un po’ a sorpresa il Bari passa in vantaggio con il solito Cheddira. Maita serve in piena area l’italo-marocchino che stoppa e con l’esterno supera Radunovic in uscita.

Il match cambia improvvisamente volto al minuto 84′ perché il direttore di gara mostra il cartellino rosso a Pucino e il Bari resta in dieci. Provvedimento deciso probabilmente per qualche parola di troppo del difensore biancorosso nei confronti dell’arbitro.

Cagliari ad un soffio dal pari, in pieno recupero al 95′ Pavoletti stacca benissimo di testa ma la palla si stampa sul palo. Al termine del sesto ed ultimo minuto di recupero termina questo incontro. Il Bari espguna l’Unipol, resta imbattuto e vince la sua terza partita in trasferta toccando quota 12 punti e staccando proprio il Cagliari.

Prossimo incontro dei biancorossi, dopo la pausa nazionali, fissato per l’1 ottobre contro il Brescia. Calcio d’inizio fra le mura amiche del ‘San Nicola’ previsto per le ore 14:00. (foto ssc bari)

