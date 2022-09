Dopo la tromba d’aria che ha colpito la provincia di Bari nella mattinata di sabato, la Protezione Civile regionale della Puglia ha diramato una nuova allerta meteo gialla per il Barese, valida dalla mezzanotte di domenica e per le successive 20 ore. Previsti forti venti da quadranti sud-occidentali con rinforzi di burrasca forte. E non solo in Puglia.

Una forte tempesta di vento sull’Italia con caratteristiche simili ad un vero e proprio Uragano del Mediterraneo, infatti, sta investendo lo stivale. Un fronte freddo in discesa dal Nord Europa sta dando il via ad una fase decisamente turbolenta, caratterizzata non solo da precipitazioni abbondanti, ma anche da violentissime raffiche fino a 120 km/h, come un Uragano di categoria 1. Questo processo turbolento è noto in gergo meteorologico con il nome di “tempesta (o burrasca) equinoziale”: un appellativo non proprio accademico, ma universalmente accettato e che non dà adito a dubbi. Le precipitazioni, in queste fasi, possono risultare anche intense e abbondanti, i venti piuttosto vivaci e possono si possono verificare addirittura mareggiate.

Ed è proprio quello che sta accadendo per la prima volta dopo un’Estate rovente sul nostro Paese già in queste ore e almeno fino a Domenica 18, con le fredde e instabili correnti di origine artica che stanno facendo il loro ingresso tuffandosi nel bacino del Mediterraneo sia dalla Porta della Bora, sia dalla Valle del Rodano, dando così vita ad un insidioso ciclone.

A causa della rotazione antioraria dei venti attorno al minimo depressionario si attiveranno forti raffiche di Tramontana sulla Liguria e di Bora sulle coste di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Bora-Grecale su Marche e Abruzzo, con punte fino a 120 km/h; sulle Marche già tristemente flagellate potrebbero verificarsi vere e proprie tempeste costiere con mareggiate e onde di 3-5 metri, evento raro! venti di Grecale anche sulle zone interne di Toscana e Lazio, con il forte vento che si farà sentire fino a Firenze e a Roma. Sulla Lombardia, specie sulle province di Varese, Como, Monza e Brianza e Milano soffierà intenso il Föhn, il tipico vento di che spira da Nord dall’arco alpino verso la pianura.

Nel frattempo, come mostra la mappa, irromperà il Maestrale sulle coste della Sardegna, con raffiche fino a 60 km/h, specie sui settori nord-occidentali dell’Isola. Col passare delle ore le correnti da Nord Ovest/Ovest si estenderanno a tutto il Centro-Sud e alla Sicilia, provocando un brusco calo delle temperature. I mari risulteranno di conseguenza molto mossi o localmente agitati: non escludiamo il rischio di mareggiate specie lungo le coste della Sardegna nord-occidentale, della Romagna, delle Marche e dell’Abruzzo dove le onde potrebbero raggiungere l’altezza di 4 metri. Un primo segnale di miglioramento, con un’attenuazione dei venti, è atteso non prima di Domenica 18 Settembre, salvo per ultime intense raffiche di Maestrale sulla Puglia e sui settori ionici della Calabria.

