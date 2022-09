“La Puglia è una terra che amo tanto e che merita di più”. Così Giorgia Meloni, annunciata come il leader del centrodestra, è salita sul palco montato in via Sparano nel capoluogo pugliese. Un lungo serpentone l’ha accolta e lei ha subito dato una stilettata al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano con il quale nei giorni scorsi c’era stato uno scontro a distanza.

“Alla Stalingrado d’Italia hanno dato la libera uscita da quello che vedo, ha commentato la Meloni. E ancora: “A Emiliano non interessa quello che pensano i pugliesi. In altre parole a lui non interessa cosa deciderete di votare. Perché lui considera la Regione, casa sua e si vede come l’ha gestito in questi anni”. La Meloni ha parlato di giustizia e di evasione fiscale. Di tassazione e di lavoro. E poi infine del caro bollette. La sfida per la Meloni è diventare autonomi in campo energetico. Il sud d’Italia può produrre energia per tutta l’Europa. A questo dobbiamo puntare.

