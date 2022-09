Sono stati aggrediti due carabinieri che a Putignano sono intervenuti nella zona di piazza Santa Lucia per sedare una rissa tra giovani ubriachi. I due militari hanno intimato ai ragazzi di smetterla ma sono stati aggrediti con calci e pugni. Dopo una colluttazione i due militari sono riusciti comunque ad avere la meglio sul gruppo arrestando uno dei giovani e denunciandone un altro che non aveva partecipato fattivamente alla rissa. Uno dei due militari ha riportato una frattura guaribile in un mese. Ferite più lievi per il secondo carabiniere. Sono in corso indagini per risalire agli altri aggressori che sono riusciti a fuggire.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.