E’ di tre feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio sulla strada provinciale Conversano – Casamassima. Per cause ancora in corso di accertamento due auto si sono scontrate. Sul posto è intervenuta l’auto medica del 118 di Conversano, le Ambulanze 118 Mike della postazione di Turi, (ambulanze) India di Rutigliano e Castellana.

I feriti sono stati trasportati al pronto soccorso degli ospedali Di Venere, Giovanni XXIII di Bari e Policlinico. Sul posto la polizia locale e i carabinieri di Conversano, al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente e per stabilire le eventuali responsabilità. Il traffico ha subito rallentamenti con il transito alternato fino al recupero dei mezzi incidentali.

