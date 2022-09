Dal 19 al 25 settembre si svolgerà la nuova edizione della campagna di sensibilizzazione “Accendi d’Oro, Accendi la Speranza”, promossa a livello mondiale da Childhood Cancer International in occasione del “Settembre d’Oro dell’oncoematologia pediatrica”, al fine di riconoscere apertamente la forza, il coraggio e la resilienza dei bambini e dei teenager colpiti dalla malattia, difendere i loro diritti e quelli dei loro caregiver. Per attirare l’attenzione sulle problematiche del cancro in età pediatrica, molte città italiane illumineranno di luce dorata monumenti e luoghi simbolo e di interesse.

La città di Bari, rispondendo all’appello lanciato dalla Federazione di Associazioni di Genitori Oncoematologia Pediatrica, da A.Ge.B.E.O. e Amici di Vincenzo onlus, da A.P.L.E.T.I. – Associazione pugliese per la lotta contro le emopatie e i tumori nell’infanzia e da Childhood Cancer International, da lunedì 19 a domenica 25 settembre intende sostenere la campagna di sensibilizzazione illuminando la fontana monumentale di piazza Moro con una luce dorata.

